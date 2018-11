Steenrijke Britse boer doodgereden door eigen hond

De zoon van de 70-jarige Derek Mead vond zijn vader anderhalf jaar geleden zwaargewond op zijn landgoed. Hij belde direct de alarmlijn, maar de hulpverleners konden niet voorkomen dat miljonair Mead ter plekke overleed.



Veiligheidsinspecteur Simon Chilcott deed onderzoek naar het ongeval en kwam tot de conclusie dat Mead de motor van zijn tractor had laten draaien toen hij in de tuin bezig was. Dat meldt de Britse krant The Independent.



De hond van Mead was in de cabine van de tractor blijven zitten. Chilcott gaat ervan uit dat de hond na een tijdje opsprong om te kijken waar zijn baas bleef. Hoogstwaarschijnlijk heeft de hond toen een hendel geraakt, daarmee de tractor in beweging gezet en Mead aangereden.