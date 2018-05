Sterling onder vuur na tattoo, aanvaller verklaart diepere emotionele betekenis

De Engelse tabloid The Sun was daar niet over te spreken en plaatste de foto van Sterling op de voorpagina. Met koppen als 'Raheem schiet zichzelf in de voet' en 'zieke nieuwe tattoo' werd de vleugelaanvaller van Manchester City met de grond gelijk gemaakt.



Sterling liet het er niet bij zitten en legde via zijn Instagram-account een verklaring af. ,,Toen ik twee was, stierf mijn vader nadat hij werd neergeschoten. Ik maakte naar mezelf toe de belofte dat ik in mijn leven nooit nog een geweer zou aanraken. Ik schiet met mijn rechtervoet, dus het heeft een diepere betekenis”, aldus Sterling in zijn boodschap op Instagram.