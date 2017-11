Trump blundert met retweet Nederlands kopschopfilmpje

De eerste tweet kwam van Jayda Fransen, de plaatsvervangend leider van Britain First. Zij beweert dat een moslimmigrant een man op krukken aanvalt. Daarop volgen nog twee video’s van mensen waarvan Fransen beweert dat het moslims zijn.



In werkelijkheid is op de eerste video geen moslimmigrant te zien maar een 16-jarige jongen uit Edam-Volendam. Hij werd in mei dit jaar aangehouden, vanwege de mishandeling van de jongen op krukken. Een filmpje van het incident verscheen destijds op de website Dumpert.nl. De eveneens 16-jarige jongen die het filmpje maakte werd ook aangehouden. Dumpert heeft de video offline gehaald nadat de jongens werden opgepakt.



De politie repte toen geen woord over afkomst of religie van de jonge verdachten. GeenStijl meldt dat de dader ,,geen moslim, laat staan een migrant'' is, maar ,,gewoon een Nederlander''.



Fransen en Trump lijken hun fout nog niet te hebben ingezien. Zo tweet Trump vrolijk verder over ‘nepnieuws’ van CNN en dat mensen de Amerikaanse televisiezender moeten boycotten. Fransen reageert enthousiast op het delen van haar tweets door president Trump.