'Tumor' blijkt 40 jaar geleden ingeademd stukje Playmobil

Video Apeldoorner verwerkt eigen bloed in kopie motor Daryl Dixon van The Walking Dead

25 september ,,Leven in afhankelijkheid van de dialyse is geen leven.'' Paul Hofstra maakt het niet mooier dan het is. Maar nu hij toch met de vele uren aan de dialyse moet leven gebruikt hij de andere uren zo optimaal mogelijk. De 47-jarige Apeldoorner bouwde met zijn Pieter (16) de motor na die in de serie The Walking Dead is te zien. ,,Als nierpatiënt kom ik gemakkelijk aan bloed. Heb ik mijn eigen bloed gebruikt om de tank en spatborden de juiste kleuren te geven. Mijn DNA zit letterlijk in deze motor.''