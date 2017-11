Vergeet de onesie of kersttrui: dit jaar dragen we allemaal een Famjam

Canadese vrouw overleeft drie dagen in wildernis dankzij honden

2:23 Een Canadese vrouw is levend en wel teruggevonden nadat ze drie dagen in de koude, natte wildernis doorbracht. Annette Poitras had zich tijdens een wandeling bezeerd en was haar telefoon kwijtgeraakt. Drie honden zorgden ervoor dat ze in leven bleef.