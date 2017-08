Verlamde mama wordt gedumpt en vindt liefde bij trainer die haar leert lopen

Toen Riona er na zes weken niet in slaagde haar benen te bewegen, kreeg ze van de dokters te horen dat ze mogelijk nooit meer zou lopen. Maar ze weigerde op te geven en twee weken later nam ze haar eerste voorzichtige stapjes. ,,Ik sleepte mijn lichaam voort en voelde niets in mijn benen. Dat maakte niet uit. Ik was aan het wandelen. Dat was al wat telde.''



Na vier maanden mocht ze het ziekenhuis verlaten. In januari 2016 zocht ze een personal trainer om haar verder te helpen. Via vrienden kwam ze in contact met de 35-jarige voormalig rugbyspeler Keith Mason. ,,Hij wilde echt het verschil maken'', zegt Riona. ,,Hij hielp me zo goed.'' Het klikte tussen de twee. Na hun zware, maar waardevolle sessies bleven ze contact houden, hoewel Riona om financiële redenen in zee ging met een goedkopere fysiotherapeut.



Plots bloeide er iets moois. ,,Op een dag vroeg hij me of ik een koffie met hem wilde gaan drinken'', lacht ze. ,,Ik kon gewoon niet geloven dat zo'n knappe rugbyspeler met mij zou willen daten.'' Riona en Keith zijn nu elf maanden samen en dolgelukkig. Met de hulp van Keith kan Riona nu zelfstandig wandelen met krukken en heeft ze alleen nog voor langere afstanden een rolstoel nodig.