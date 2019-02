Vrouw poseert gewapend voor Snap­chat-fo­to en schiet zo vriend dood

17 januari Een foto voor de app Snapchat is dodelijk geëindigd voor een 26-jarige man in Texas. Eric Charles kwam op 23 december om het leven toen hij een foto wou nemen van zijn vriendin Autumn King (20) in Rampart, een wijk ten noorden van grootstad Austin. De vrouw poseerde met een geladen vuurwapen en verklaarde tegenover de politie per ongeluk de trekker te hebben overgehaald. Ze zit sinds maandag in de cel.