Vleesetende zweren stellen Australische wetenschappers voor een raadsel

Ook blijkt de behandeling bij een kwart van de geïnfecteerden zware bijwerkingen te hebben, waardoor ze meerdere plastisch chirurgische ingrepen nodig hebben en vaak lang in het ziekenhuis verblijven. De onderzoekers roepen de Australische overheid daarom op meer geld beschikbaar te maken voor onderzoek. ,,We zien een snel uitbreidende epidemie van een ernstige aandoening, terwijl we geen idee hebben hoe we hem moeten stoppen’’, zegt hoogleraar Daniel O'Brien.



Gus Charles, een jongen uit Melbourne, raakte besmet tijdens een familievakantie in Sorrento op het schiereiland Mornington, meldt The Age. Kort na het uitje klaagde hij over een bultje op zijn knie. Zijn ouders lieten hun zoon door twee huisartsen onderzoeken en klopten drie keer bij het ziekenhuis aan voordat de juiste diagnose werd gesteld. Een chirurg die het bultje opensneed, stuitte op een enorme onderhuidse ontsteking.



Het kostte Gus uiteindelijk een half jaar, waarin hij niet kon sporten of naar school gaan, om te herstellen. ,,Hij is een sterke jongen’’, zegt Gus’ moeder. ,,Maar dit heeft hem flink geraakt. Als we het eerder hadden ontdekt, had dat een groot verschil gemaakt. Het was verschrikkelijk.’’ Wat de familie het meeste verontrust, is dat het stellen van de diagnose zo lang duurde. Het Australische Ministerie van Gezondheid laat weten de ziekte nauwlettend in het oog te houden en afgelopen tien jaar bijna 800.000 dollar aan onderzoek te hebben besteed.