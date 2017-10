Vliegensvlugge Hamilton ontsnapt aan klauwen van leeuw

Daarna zien we Hamilton met een trainer in een afgesloten ruimte in een donker hok. Hamilton wil de grote leeuw aaien, waarna plots het niet meer volgens plan verloopt. De leeuw nadert en keert zich tegen Hamilton, waarop de trainer de carnivoor vastpakt en tegen de Brit ‘Go Outside’ (ga naar buiten) roept. Terwijl Hamilton vlug over het muurtje springt, zien we nog hoe de trainer met flink wat moeite de leeuw onder controle houdt.



Op Instagram klinken zowel lovende als negatieve woorden op het bezoekje aan de wilde katten-opvang. Sommigen vinden het ronduit schattig, terwijl anderen afkeurend reageren op deze omgang met wilde dieren. Toch verzekert de opvang dat het welzijn van de dieren voorop staat. Ze verzekeren geen fokprogramma te hebben en vangen katachtigen op die zijn verwaarloosd in dierentuinen en toeristenattracties of uit circussen. Alle dieren zijn volgens de website van de stichting in gevangenschap geboren en kunnen niet in het wild uitgezet worden.