Voor 660 euro heeft konijn Stampertje uit Lelystad toch nog een heerlijk leven op Bonaire

Het (exotische) dwergkonijntje stond afgelopen zomer op het punt te verhuizen naar Bonaire, maar dat was niet bepaald gemakkelijk of goedkoop. Vader Menno Bockweg moest namelijk meer betalen om het dwergkonijn mee te nemen op een enkele vlucht naar het Caribische eiland, dan voor de tickets van zijn kinderen. 500 euro kostte het om het beestje mee te verhuizen als vracht via een speciaal bedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoeren van exoten, zoals KLM voorschrijft.



Een Facebookbericht over de ticketprijs voor het konijn bracht heel wat commotie te weeg. ,,Er waren mensen die me wilden adopteren. Anderen wilden me grillen op de BBQ. Er waren ook een hoop mensen ongerust, ik zou de reis niet overleven, de stress zou me teveel worden, ik zou dood vriezen in het ruim, of bij aankomst direct opgevreten worden door nog exotischere dieren…” schrijft de 2-jarige Stampertje, of eigenlijk zijn baasje, nu drie maanden later.



,,Begin augustus vertrokken mijn baasjes naar Bonaire, ik moest eerst een paar weken bij opa en oma in Nederland logeren. Voordat mijn baasjes vertrokken moest ik naar de dierenarts en kreeg een chip in mijn nek en een aantal inentingen. Een van de inentingen was tegen hondsdolheid. De dierenarts had nog nooit een konijn geënt tegen hondsdolheid, maar volgens de papieren was dat vereist. Stel je immers voor dat ik als lief dwergkonijntje het vliegtuig in zou gaan en er als een vleesetende Cujo uit zo komen! Dat moest uiteraard voorkomen worden…” stelt Stampertje KLM op de hoogte.