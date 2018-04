Vrouw met mysterieuze ziekte leeft al dertien jaar in glazen kist

Volgens de vrouw begonnen haar klachten kort nadat ze bevallen was van haar eerste kind. Ze was even daarvoor in contact gekomen met een insecticide in de vorm van poeder op aardappelen. Die had haar echtgenoot gekweekt. Toen ze de aardappelen aan het schillen was op een regenachtige dag in maart 1989, kreeg ze plots jeuk aan haar rechteroog. Ze krabde en even later begonnen haar ogen en haar tong op te zwellen. Haar toestand ging pijlsnel achteruit en enkele dagen later werd ze wakker op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Haar tong was zo dik dat ze niet meer in haar mond paste en dreigde haar te verstikken. Volgens de dokters had ze geluk dat ze nog leefde.



Toen ze na enkele dagen de kracht vond om uit bed te komen, ging ze naar de badkamer en van wat ze daar in de spiegel zag, schrok ze. ,,Ik leek wel een monster'', vertelt ze aan de Spaanse krant El Español. ,,Mijn gezicht was helemaal vervormd en ik had overal vlekken op mijn lichaam omdat adertjes sprongen. Na 15 dagen stuurden de dokters me echter weer naar huis zonder diagnose.''



Tot overmaat van ramp raakt het ziekenhuis het bloedmonster kwijt dat het van haar had genomen, waardoor de oorzaak van haar symptomen niet meer kon worden bepaald.