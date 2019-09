Vrouw verdient jaarlijks ruim 72.000 euro door alleen haar tong uit te steken

Een 21-jarige vrouw uit West Palm Beach in de Amerikaanse staat Florida verdient jaarlijks gemiddeld 80.000 dollar (circa 72.000 euro) door alleen maar haar extreme, bijna 16,5 centimeter lange tong uit te steken. Mikayla Saravia zet haar ‘lap’ in om in reclamespotjes en advertenties etenswaren als ijsjes aan te prijzen.

Saravia ontdekte in het laatste jaar van de basisschool dat haar tong wel eens heel belangrijk zou kunnen worden in de rest van haar leven. ,,Ik kreeg er vaak positieve reacties op”, vertelt ze aan Amerikaanse, Australische en Britse media. Nadat ze foto's van zichzelf op sociale media had gezet, was het spreekwoordelijke hek van de dam. In korte tijd had ze op Instagram ruim twee miljoen volgers, waarna ze steeds vaker werd ingeschakeld door bedrijven.

Inmiddels heeft de brunette een eigen website en een YouTube-kanaal met 61.000 volgers. Fans noemen haar vanwege haar tong ‘een hagedis’ of ‘slang’. Saravia vindt het allemaal prachtig en schaamt zich niet voor wat zij noemt ‘haar handelsmerk’ dat is gemeten vanaf de basis in haar mond tot het puntje. ,,Het enige wat ik hoef te doen om de kassa te laten rinkelen, is mijn tong uitsteken en likken aan een nieuw product.”

Twerken

De zakelijk ingestelde Amerikaanse heeft recent een app (KKVSH) gelanceerd waarin ze haar tong (inclusief piercing) nog veelzijdiger uitvent. Zo verkoopt ze allerlei producten waarop haar inmiddels wereldberoemde tong te zien is: shirts, telefoonhoesjes, -opladers en seksspeeltjes. Saravia spreekt van ‘een hit’ en heeft al concrete plannen om in de muziekindustrie aan de slag te gaan. Als zangeres en danseres. ,,Want ik kan meer dan alleen mijn tong uitsteken. Twerken (bevallig met de billen schudden, red.) kan ik ook als de beste.”

Saravia, zo benadrukt ze op de website van US News, blijft nuchter onder haar succes. ,,Ik blijf met beide benen op de grond staan en ben in het dagelijks leven een doodnormale, positief ingestelde vrouw die in haar vrije tijd het liefst stripboeken leest.”

Geen schaamte

Ze is trots op het salaris dat ze, dankzij haar tong en commerciële instinct, verdient. ,,Ik ben blij met wat ik heb bereikt en ga zeker niet van verwaandheid naast mijn schoenen lopen. Het verdiende geld gaat niet alleen naar mij, maar ook naar mijn arme familie en anderen die financiële hulp kunnen gebruiken.” Dat ze internationaal begint door te breken dankzij haar megatong en in tweede instantie achterwerk, noemt ze ‘humor’. ,,Ik ben blij met alle complimentjes en schaam me nergens voor”, aldus Saravia die hoopt dat ze niet alleen geschiedenis zal schrijven met haar prominente mondspier. ,,Want ik ben veel meer dan dat alleen.”