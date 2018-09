Vrouw vermoordt echtgenoot met oogdruppels

Op zaterdag 21 juli belt Lana Clayton (52) in paniek de hulpdiensten. Haar man, Stephen Clayton (64), lag dood op de vloer van hun riante woning in Clover, South Carolina. De politie en ambulance snellen toe, maar dat mag niet meer baten. Begin augustus neemt de weduwe afscheid van haar man tijdens een plechtigheid in hun tuin.

De politie ruikt echter onraad en dringt aan op een autopsie. Die wijst uit dat er hoge dosissen Tetrahydrozoline in zijn systeem zaten, een chemisch product dat in vele oogdruppels te vinden is.

Met die nieuwe informatie in het achterhoofd klopt de politie opnieuw aan bij de weduwe, die al snel haar misdaad bekent. Ze had gedurende meerdere dagen oogdruppels in het water van haar man gedaan met als doel hem te vergiftigen.

Bedrogen

Ook de politie zelf blijft verward achter na de vreemde wending in de zaak. ,,Zij was degene die ons opbelde. Zij vond hem in het huis”, zegt woordvoerder Trent Faris. ,,We hebben voorlopig nog geen idee waarom ze deze misdaad pleegde. Dat onderzoeken we nog.”

Even gingen er geruchten de ronde dat Stephen zijn vrouw bedrogen zou hebben. Dat dacht een journalist af te kunnen leiden uit een facebookbericht dat Lana in 2010 op haar profiel postte. De familie van Stephen liet echter weten dat dit over haar vorige partner ging. Stephen en Lana leerden elkaar pas in 2013 kennen.

De familie van het slachtoffer had niets raars gemerkt aan het koppel. ,,Onze familie is gechoqueerd door Stephens dood”, klinkt het in een statement van de nabestaanden. ,,We weten allemaal hoe veel hij van Lana hield en hoe trouw hij aan haar was. We kunnen dit nog steeds niet bevatten.”