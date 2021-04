Ziet u nu ook ineens dat uw partner te veel verdient?

video Afhaalres­tau­rant met bijna 2000 jaar oude etensres­ten blootge­legd in Pompeï

28 december Archeologen hebben in het Italiaanse Pompeï een spectaculaire vondst gedaan: een afhaalrestaurant met in de aardewerken potten etensresten van bijna 2000 jaar oud. Op de fatale dag van de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 die de stad onder een dikke laag gloeiende as en vulkanisch gesteente begroef, konden klanten kiezen voor eend, geit, vis en slak.