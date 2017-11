Zijn dit de allerslechtste hulpsinterklazen ooit?

Gemma (40) had nog 72 uur om afscheid te nemen

26 november ,,Mijn zoontje wil maar één ding voor Kerstmis: zijn moeder terug.” Dat zegt de Britse presentator Simon Thomas (44), nadat hij deze week zijn vrouw verloor aan kanker. Vorig weekend kreeg Gemma (40) last van hoofdpijn die maar niet overging. Dinsdag werd acute leukemie vastgesteld. Drie dagen later was ze dood.