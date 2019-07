Zweedse hartsvriendinnen willen uiterlijk eeneiige tweeling worden

Julia en Sofia kennen elkaar al vanaf de basisschool. Toen ze 10 jaar oud waren, belden ze elkaar 's ochtends vroeg op om er zeker van te zijn dat ze dezelfde kleding aan zouden trekken. ,,We zijn genetisch natuurlijk geen zussen, maar wel in ons hart”, legt Julia uit op YouTube. In hun woonplaats Stockholm krijgen ze vaak kritiek. ,,We zijn niet meer blond en voldoen dus niet meer aan het imago dat Zweedse vrouwen hebben: blond.” Veel trekken ze zich er niet van aan. ,,Matchende looks. Dat is onze missie, niet die van anderen.”

De jonge vrouwen hebben vooralsnog alleen fillers en botox in hun gezicht aan laten brengen. Schoonheidsoperaties zijn vooralsnog niet aan de orde, verzekeren Julia en Sofia. ,,Onze ouders vinden dat geen goed idee. Maar misschien dat we ooit onder het mes gaan.”

Ze zijn sinds 6 jaar gemiddeld zes dagen in de week in de sportschool te vinden. Sofia: ,,Want we willen ook fysiek op elkaar lijken.” Dat laatste is volgens haar nog niet helemaal gelukt. ,,We dragen matchende outfits, maar hebben nog steeds een ander figuur. Zo zijn onze heupen en borsten anders. Maar het gaat de goede kant op! Steeds vaker is er sprake van verwarring.”