Zwerfpup met dodelijke tumor wordt politiehond: ‘Eddie krijgt de beste zes maanden van zijn leven’

Een telefoontje over de rondzwervende pup zette de hondenvanger van het plaatsje Pasco, in de staat Washington, op het spoor van Eddie. Het duurde bijna een maand voor ze hem te pakken hadden. ,,We dachten dat een auto hem geraakt had’’, zegt Carin Brown, die de hond wist te vangen. ,,We scheurden met hem naar de dierenarts, die helaas constateerde dat hij kanker heeft.’’ Eddies tumor is niet te opereren.



Het gezwel in de hondenkop drukt tegen zijn oog, waardoor de arme viervoeter aan een kant blind is. Als het meezit, heeft hij nog een jaar te leven. Met wat minder geluk misschien zes maanden. ,,Het is zo'n lieve hond, zo vriendelijk, zo goed opgevoed’’, zegt Brown, die vindt dat Eddie de beste zes maanden van zijn nog maar korte leventje verdient. ,,Hij kent alle commando's en is echt een schatje.’’