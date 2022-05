3 woontips om je huis supersnel zomerproof te maken

Veneta.comHet kwik stijgt gestaag en de zomer staat nu toch echt voor de deur. Voor veel mensen de perfecte tijd om hun woning eens grondig aan te pakken. Een inverstering die zich loont, want het blijkt dat mensen gelukkiger worden als ze iets aan hun woning verbeteren. Ook als je de lenteschoonmaak er al op hebt zitten, zijn er nog een paar eenvoudige dingen die je kunt doen om je levenskwaliteit en woongeluk te verbeteren. In dit artikel geven we je 3 tips voor een zomerproof woning.

Iedereen houdt van een nieuwe, frisse look in huis. Je interieur ziet er al meteen anders uit met een nieuw laagje verf aan de muur. Ook wat nieuwe meubels geven je woning en je humeur een boost. Een nieuwe look creëren hoeft niet moeilijke te zijn en hoeft zeker niet veel te kosten.

Een likje verf doet wonderen

Bekende merken als Flexa en Histor reiken jaarlijks dé trendkleur van het jaar uit. We zien dit jaar vooral veel frisse en natuurlijke kleuren voorbijkomen. Wil jij je gaan verdiepen in de trends op het gebied van kleur? Check dan meteen even de interieurtrends. Misschien raak je geïnspireerd en ontdek je jouw nieuwe favoriete interieurstijl.

Volledig scherm Als je iets nieuws wil, hoef je niet meteen te gaan voor een complete metamorfose. Ook met kleine aanpassingen kun je een groots effect bereiken. Doe lekker duurzaam en voorzie een oud meubelstuk van een likje verf of shop wat ‘nieuwe’ items bij de kringloopwinkel of online marktplaatsen. Soms kan het ook al voldoende zijn om de opstelling van je meubels te veranderen. Zeker met een nieuw kleurtje op de muur voelt je woning dan als nieuw.

Een natuurlijk goed humeur

Volledig scherm Haal de natuur in huis met planten. Wist je dat planten een luchtzuiverende werking hebben? Ideaal voor een frisse en prettige woning dus. Daarnaast heeft het groen een positieve werking op onze gemoedstoestand. Haal een paar mooie planten in huis en zet ze bij elkaar neer of monteer een paar planken aan de muur en stal ze daarop uit. Tegenwoordig zijn er ook prachtige plateaus te krijgen. Zet daar een plant op met een paar kaarsen en voilà: op eenvoudige wijze ontstaat een sfeervol geheel. Bijkomend voordeel: doordat planten water verdampen, koelt de lucht af. Kamerplanten zijn, zeker in de zomer, een ware aanwinst.

Keep it cool

In de zomer kunnen de temperaturen hoog oplopen. Het is dan fijn om je af en toe even terug te trekken op een koele plek. Niemand staat te wachten op een té warm huis in de zomer. Gelukkig kun je de warmte grotendeels weren met verduisterende raamdecoratie. Plekken waar het snel heel warm wordt, zijn bijvoorbeeld achter de schuifpui of op zolder. Bij raamdecoratie-expert Veneta hebben ze speciaal voor deze ruimtes ook raamdecoratie op maat. Zo houd jij deze zomer thuis lekker het hoofd koel. Ontdek hier de raambekleding voor een schuifpui en de mogelijkheden voor je dakraam rolgordijn op zolder!