6 tips om te besparen op je autoverzekering

Je autoverzekering vergelijken zorgt ervoor dat je in één oogopslag ziet welke autoverzekering qua voorwaarden en dekking het beste bij je wensen en situatie past. Maar er zijn nog veel meer tips om te besparen op je autoverzekering. En dat zonder in te leveren op dekking of service.

1. Kijk naar de dekking

Er bestaan in Nederland drie soorten autoverzekeringen. Kijk regelmatig of de dekking van je autoverzekering nog past bij de waarde van je auto. Na verloop van tijd is een all risk autoverzekering bijvoorbeeld minder interessant, wanneer je auto in waarde is gedaald. Is dat het geval, overweeg dan om over te stappen naar een WA+ beperkt casco of zelfs alleen een WA verzekering. Met een minder uitgebreide dekking bespaar je flink op je premie.

2. Betaal je premie per jaar

Als je de financiële mogelijkheid hebt, betaal dan je autoverzekeringspremie in één keer voor het hele jaar. Bij sommige verzekeraars krijg je namelijk korting bij een jaarbetaling. Bovendien bespaar je op administratiekosten omdat je slechts één keer per jaar betaalt in plaats van maandelijks.

3. Overweeg een hoger eigen risico

Het aanpassen van je eigen risico is ook een manier om op je autoverzekering te besparen. Rijd je minder kilometers of is je auto minder waard? Een hoger eigen risico zorgt vaak voor een lagere premie.

Volledig scherm © Geldnl

4. Vermijd onnodige aanvullende verzekeringen

Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Check of je met deze verzekering gedekt bent voor verkeerszaken. Zo voorkom je dat je met een autoverzekering dubbel verzekerd bent. Dezelfde check kun je ook uitvoeren voor pechhulp, voordat je bij je autoverzekering een aanvullende verzekering afsluit hiervoor.

5. Betaal kleine schades zelf

Als je een kleine schade aan je auto hebt, kan het voordeliger zijn om deze zelf te betalen in plaats van een claim in te dienen bij je verzekeraar. Het claimen van een schade kan leiden tot het verlies van je no-claimkorting, wat resulteert in een hogere premie. Soms is het dus gunstiger om de kosten voor kleine schades zelf te betalen in plaats van meerdere jaren een hogere premie te betalen.

6. Vergelijk jaarlijks je autoverzekering

Je auto wordt ouder, je bouwt meer schadevrije jaren op of je rijdt minder kilometers. Premies en voorwaarden van autoverzekeringen veranderen ieder jaar, zo ook jouw persoonlijke situatie. Jaarlijks je autoverzekering vergelijken en slimme keuzes maken over je eigen risico, dekking en aanvullende verzekeringen zorgt ervoor dat je gemiddeld 237 euro per jaar bespaart op je autoverzekering. Sluit je een nieuwe autoverzekering af via vergelijkingssite Geld.nl? Dan ontvang je als extra voordeel een cadeaubon van Bol.com ter waarde van 20 euro.

Let op: de aanbieding geldt enkel op door Geld.nl geselecteerde verzekeringen. Ook kom je alleen in aanmerking voor de aanbieding als de verzekeraar je aanvraagt accepteert en je eerste maandpremie succesvol is afgeschreven. Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op! Geld lenen kost geld