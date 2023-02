Adviesbureau in Zwolle zorgt voor duurzame oplossingen bij overheden

In 2002 werd Lybrae, onderdeel van Lybrae Nederland, opgericht. Als projectconsultancy- en adviesbureau staat het overheden bij op het gebied van bouw, ruimtelijke ontwikkeling, energie & duurzaamheid, milieu, bestuursrecht of civiele techniek. Directeur commerciële zaken Bas Bergmans legt uit waarom de nieuwe vestiging in Zwolle een aanwinst is voor het bedrijf: “Met de lancering van onze vestiging in Zwolle spelen wij in op de groeiende vraag naar onze expertise in het Noorden van het land. De ene keer betekent dit dat we een adviseur op locatie inzetten bij een klant. Op locatie van de klant werkt de adviseur aan diverse ruimtelijke kwesties of duurzaamheidsvraagstukken. De andere keer betekent het dat wij het werk volledig uit handen nemen. Zo voeren we voor diverse gemeenten het volledige casemanagement binnen het vakgebied bouw in eigen beheer uit. En om specifieke kennisvraagstukken op te lossen organiseren wij maatwerk-opleidingen, -masterclasses en -trainingen voor medewerkers binnen het fysieke domein”.