All Inclusive restaurant opent deuren in natuurpark op de Veluwe

De Veluwse BergOnlangs is op een unieke locatie op de Veluwe het Restaurant De Veluwse Berg geopend. Heerlijk all inclusive genieten staat bij dit culinaire pareltje centraal. Maar daarmee is niet alles gezegd. Wat je kunt verwachten bij een bezoekje aan dit bijzondere restaurant in Heerde? Je ontdekt het hier, lees snel verder!

Volledig scherm Al meer dan 120 jaar doet de prachtige locatie op een natuurgebied in de Veluwe dienst als restaurant. Recentelijk hebben Wim Eertinken zijn team voor de opening van Restaurant De Veluwse Berg alles rigoureus aangepakt en vergroot. De buitengewone locatie biedt plek voor 650 gasten, maar doet door de charmante indeling toch knus en gemoedelijk aan. Een bezoek aan Restaurant De Veluwse Berg is zodoende voor zowel groepenals stelletjes uitermate geschikt. Het restaurant is van dinsdag tot en met zondag en op alle feestdagen geopend.

Exclusieve All Inclusive

Naast de exclusieve plek en de sfeervolle ambiance overtuigt in de eerste plaats het uitgebreide menu. Het eten kenmerkt zich door de seizoensgebonden en lokale producten, waar mogelijk van biologische afkomst. “Echte, pure smaken vinden wij enorm belangrijk. De smaak van eten zit in goede kwaliteit van de ingrediëntenen de verse bereiding”, zegt Wim Eertink, manager van het restaurant. Zelf is hij al meer dan 40 jaar actief in de horeca. In zijn andere vestigingen heeft dit concept zich al ruimschoots bewezen.

Huisgemaakte gerechten en dagverse ingrediënten

Dat verse bereiding en goede ingrediënten erg belangrijk zijn, wordt ook bij een blik in de open keuken duidelijk. Met een team van meer dan 25 koks worden in Heerde dagelijks verse gerechten bereid. Het resultaat is een indrukwekkende keuze uit huisgemaakte knapperige salades, verse handgerolde sushi’s, vlees en vis maar ook de specials van de koks. Tijdens het All Inclusive Diner kan iedereen zijn bourgondische hart ophalen. Doordat er verse, lokale producten worden gebruikt, is een bezoek aan het restaurant ieder seizoen weer een sensationele en smaakvolle beleving.

Volledig scherm Ook de kleintjes eten hier met plezier hun buikje rond. Niet alleen staan er heerlijke frietjes, pizza en pannenkoeken op het menu, ook is er een aparte speelzaal waar de jonge gasten uren zoet zijn. Zoet is trouwens ook het dessert. De toetjes zijn, net als de drankjes, ook inbegrepen.

Perfect voor een feestje of als afsluiting van een dagje uit

En dan is er nog de betoverende locatie zelf. Zo is een bezoekje aan het restaurant perfect na een dagje recreëren in de prachtig omgeving. Het Heerderstrand bijvoorbeeld bevindt in de nabije omgeving. Restaurant De Veluwse Berg is uitstekend te bereiken via de snelweg A50 en er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. Binnenkort iets te vieren? Restaurant De Veluwse Berg is bij uitstek een voortreffelijke locatie voor een heerlijk avondvullend feestje. Kom snel een keer uitgebreid genieten en laat je op een smaakvolle wijze verrassen!