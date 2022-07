Baan in de zorg? Trajectum zoekt begeleiders!

Trajectum“Als je me vroeger had gezegd dat ik twintig jaar lang voor dezelfde werkgever zou werken, had ik je keihard uitgelachen. Toch is het bijna zover: ik ga die twintig jaar wel halen”, vertelt Sumi, agogisch werkbegeleider bij Trajectum. “Mijn leidinggevenden geven me altijd de kans om te doen waar ik interesse in heb en te ontdekken waar mijn ambitie ligt.”