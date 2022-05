Beeld, geluid en design opnieuw gedefinieerd

Het zijn dan ook de oprichters Peter Bang en Sven Olufsen die in zijn winkel in Zwolle een ereplaats hebben gekregen. Ze kijken op de bovenste etage uit over twee andere verdiepingen die met de kleuren wit, rood en zwart zijn ingericht. Twee mannen die technologie en een innovatief geluid combineerden met een modern industrieel ontwerp. Vooral het design is hoe deze geluidsspecialist zich onderscheidt. Aluminium is een van de meest gebruikte materialen.