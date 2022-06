Bijdragen aan een lagere energierekening? Ga aan de slag bij dit bedrijf!

Benitech Kozijnen is voornamelijk op zoek naar nieuwe collega’s voor de buitendienst. “Van leerling-monteurs tot eerste monteurs, maar ook bouwtechnische inmeters”, vertelt manager Juan Peñas Pérez. “Daarnaast zoeken we iemand met leidinggevende capaciteiten. Een zwaargewicht met technische kennis die kan aansturen, maar ook zijn weg weet in het magazijn en administratief onderlegd is.” Technische know-how en ervaring zijn prettig, maar zeker geen vereisten, zegt Peñas Pérez“ Eigenlijk is iedereen welkom, ook mensen die zich willen laten omscholen, zowel mannen als vrouwen. Het enige wat wij verwachten, is inzet en commitment.” Uitzondering hierin is de functie van servicemonteur. “Hiervoor zoeken we een positieve, opgewekte persoon die met de klant in gesprek gaat en advies kan geven. Goede communicatieve vaardigheden zijn dus vereist. Je kunt bij ons ook naar deze functie doorgroeien. Leerling-servicemonteurs zijn dan ook van harte welkom.”