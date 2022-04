‘Bouw een persoonlijk leerbudget in en begeleid je medewerkers’

Stichting SardesZWOLLE – Het thema van de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen, donderdag 21 april in de Zwolse Stadkamer, is talentenontwikkeling. Wat is nodig om de talenten van medewerkers optimaal te benutten? Welke tools moet je daarvoor hebben? Voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle en algemeen directeur van Weever Bouw Jelle Weever weet daarop het antwoord. “Zorg voor prikkels zodat mensen in beweging komen.”

Het is niet zo gek dat veel werknemers zich veilig wanen, maar goed is het niet, vindt Weever. “Er zijn veel werknemers met een vast dienstcontract die zich geen zorgen maken. Die denken dat hen niets kan gebeuren. Maar dat is een misverstand, we hebben allemaal gezien hoe het werkt als de wereld wordt platgelegd door bijvoorbeeld corona: alles kan zomaar opeens anders zijn.” Het personeel bewust maken wat de plannen van het bedrijf zijn is een belangrijke taak voor de werkgevers. Vertel welke functies blijven en waar wordt gesneden. “Wees duidelijk en maak het klein. En ja, in een groot bedrijf waar een geoliede H&R-afdeling aanwezig is, is dat wat eenvoudiger dan in een klein bedrijf waar zes medewerkers werken en de directeur meewerkend voorman is. Daar ontbreekt strategisch personeelsbeleid.”

Subsidie

Het keyword is dus: voorlichting. Goede voorlichting. “Breng je mensen op de hoogte van de subsidiemogelijkheden die er zijn voor opleidingen en bijscholing. Begeleid je medewerkers en bouw een persoonlijk leerbudget in. In veel sectoren gaat personeel regelmatig op herhalingscursus. Maar een metselaar heeft dat niet nodig. Die hoeft niet elk jaar een examen af te leggen om te achterhalen of hij nog steeds capabel is om een muurtje te stuken.”

Prikkels

Weever vindt het niet zo’n goed idee de keuze om na te denken over hun toekomst bij het personeel te laten. “Vrijheid blijheid werkt gewoon niet goed. Prikkels van de werkgever moeten ervoor zorgen dat je mensen in beweging krijgt. Dat er tussen nu en korte tijd een bouwcrisis aan zit te komen, is groot. Als werknemer moet je daarop voorbereid zijn. Zorg dus dat je breed bent opgeleid.” De Voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle vindt gemeenten best een tegenprestatie van hun inwoners mogen vragen als ze onverhoopt thuis komen te zitten en een uitkering krijgen.

Competenties

Een competentietest is een goed middel om personeel te motiveren. Kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten brengen het talent aan de oppervlakte. “Zo kan het maar zo zijn dat een werknemer die altijd op de vloer heeft gewerkt, kan doorgroeien naar een kantoorfunctie. En daarvoor zijn de scholingsbudgetten voor heel geschikt.”

Zorgen maakt Weever zich over de regio Zwolle. “Als het gaat over de arbeidsproductiviteit ligt de regio wat achterop. Ik doel dan op de hoeveelheid economie die gemaakt wordt per gewerkt uur. Als handarbeid steeds meer verdwijnt en wordt overgenomen door robots, dan maakt dat de regio kwetsbaar. In de metaalsector is dat al aan de gang: robots worden steeds vaker ingezet en nemen het werk van mensen over. Dat gaat steeds verder, dat zie je aankomen.” Het devies luidt dan ook: anticiperen. Wat zijn de ontwikkelingen, wat de gevolgen? Als je als werknemer daarop het antwoord weet, kun je je koers bepalen. Om vervolgens fluitend op je pensioen af te stevenen.

De publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen Overijssel, op donderdag 21 april van 16.00 tot 18.00 uur, wordt gehouden in Stadkamer Centrum Zeven Alleetjes 1a in Zwolle. Kijk voor meer informatie en sprekers op www.publieksacademie-llo.nl/overijssel/