Centraal en levendig wonen en van alle gemakken voorzien

VanWonen ProjectenEr komt een mix van jong en oud: Park Nova is wat dat betreft Deventer in het klein. De appartementen zijn comfortabel en duurzaam met zonnepanelen. Daarnaast beschikken ze over en een warmtepomp die de woning in de winter verwarmt en in de zomer koel houdt. Op de daktuin ontmoet je, als je zin hebt, medebewoners voor een praatje of geniet je van je van je eerste kop koffie in de ochtendzon.