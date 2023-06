Deze beddenspeciaalzaak viert 40-jarig bestaan

Slaapidee MartiniuslaanWat begon als een kleine winkel in een oude Toyota garage is uitgegroeid tot twee beddenspeciaalzaken met een uitgebreid en divers assortiment in Nunspeet en Apeldoorn. Inmiddels bestaat Slaapidee al 40 jaar. Het jubileum wordt goed gevierd met verschillende acties en jubileum producten.

In 1983 werd Slaapidee opgericht door Gerd van de Velden in Apeldoorn. Al snel werd Marco als stagiaire aangenomen, om een waardevolle toevoeging aan het bedrijf te kunnen leveren. “Inmiddels zijn we veertig jaar verder en run ik samen met mijn compagnon Richard en een enthousiast team personeel, de twee beddenspeciaalzaken van Slaapidee. Dit doe ik nog steeds met veel plezier.”

Hoge service en een vaste collectie

Behalve dat de waterbedden de laatste jaren ruimte hebben gemaakt voor de boxspring, is de collectie van Slaapidee vrijwel altijd soortgelijk gebleven. “We bieden bedden, beddengoed, matrassen en commodes aan. Vroeger werden er ook nog veel toiletmeubelen voor in de slaapkamer verkocht. Die staan tegenwoordig in de badkamer’’, vertelt Marco. Het bedrijf is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends en speelt hier graag op in.

De beste service is persoonlijke service en daarom staat de klant centraal bij Slaapidee. Marco vertelt: “We denken echt met de klant mee en denken oplossingsgericht. Als klanten hier met slaapproblemen komen, zoeken we naar een oplossing. Dat wordt enorm gewaardeerd. Daarnaast hebben we een vaste klantenkring opgebouwd, waardoor onze klanten regelmatig terug komen.’’

Volledig scherm © Slaapidee Martiniuslaan ‘’Het concept is in al die jaren hetzelfde gebleven; de service staat hoog in het vaandel. Het stukje aandacht wat vaak ontbreekt bij de grotere winkels willen we bij Slaapidee graag bieden. Onze winkels zijn in vergelijking klein. Daarnaast werken we al lang met dezelfde mensen, we merken dat dat echt vertrouwen wekt.’'

Wensen en behoeften vervullen

De bedden van Slaapidee vind je niet alleen in Apeldoorn, Nunspeet en de rest van Nederland, maar gaan ook overzee. Marco herinnert zich een leuk moment van de afgelopen jaren: “Een klant was veel op reis in Australië, maar hij sliep niet lekker. Thuis had hij een matras van ons liggen, dus dat wilde hij ook graag in zijn camper. Zo gezegd, zo gedaan: hij heeft de camper bij ons voorgereden en we hebben het matras erin geschoven. Het matras was speciaal op maat gemaakt.”

Redenen voor feest

Recent is in de vestiging Nunspeet ook het oudere winkel gedeelte volledig verbouwd en vernieuwd. “Het pand is verduurzaamd, geschilderd en in het oude SNS pand is een volledige Auping Studio. De huiscollectie vind je in het verbouwde deel.”

Kom gerust langs om het verbouwde filiaal te bekijken. Je kan dan meteen een voor jou geschikt kussen scoren voor 83 euro, want de eerste vestiging in Apeldoorn opende in 1983. Het tweede exemplaar kost je slechts 40 euro, want de beddenspeciaalzaak bestaat namelijk 40 jaar. Genoeg redenen om het feestje mee te vieren bij een van de vestigingen van Slaapidee.