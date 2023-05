DHLOMO: hoe een Zuid-Afrikaanse profvoetballer zijn thuis vond in Oost-Nederland

Stichting GelijkSpelHoe groot is de kans dat je de geschiedenis induikt en een inspirerend levensverhaal tegenkomt van een tot dan toe vrij onbekende voetballer? Het gebeurde Boudewijn Koops toen hij voor een nieuwe theatervoorstelling op zoek ging in de historie van Oost-Nederland naar een sportheld.

Volledig scherm © Erik Franssen In 1958 verliet de toen 27-jarige Darius Dhlomo zijn geboorteland Zuid-Afrika om te voetballen voor de Nederlandse voetbalclub Heracles Almelo. Hij volgde hiermee voetballegende en goede vriend Steve Mokone, die eerder dat jaar als eerste zwarte voetballer in Nederland bij de ploeg tekende. De voorstelling laat zien hoe ‘De Zwarte Meteoor’ Mokone en Dhlomo, gespeeld door acteurs Uriah Havertong en Daniël Kolf, samen naar Nederland komen. Het verhaal speelt zich af in de herinneringen van Darius Dhlomo. Samen met zijn vriend Mokone blikt hij terug op zijn leven.

Omkleden in ballenhok

“Dhlomo werd in Nederland als held onthaald”, weet Koops. Een groot contrast met Zuid-Afrika, waar hij gebukt ging onder het Apartheidsregime. “Tijdens zijn eerste wedstrijd voor Heracles bijvoorbeeld, durfde hij geen slidings te maken op witte spelers of een duel aan te gaan. Ook kleedde hij zich om in het ballenhok. Hij kon zich namelijk niet voorstellen dat hij in de kleedkamer tussen de witte jongens mocht staan.”

Gemengd huwelijk

Waar Steve Mokone al na zijn tweede seizoen stopte bij Heracles en naar Italië vertrok, besloot Dhlomo om in Twente te blijven. Tot 1962 speelde hij voor Heracles. Daarna voetbalde hij onder meer voor de Arnhemse voetbalclub Vitesse, HVV Tubantia en Enschedese Boys. Bij die laatste club leerde hij de dochter van de kantinebaas kennen, met wie hij later trouwde. Vanwege het gemengde huwelijk en omdat hij zich uitsprak tegen de Apartheid,, mocht hij decennialang zijn geboorteland niet meer in.

Thuisgevoel

Hoewel Dhlomo zijn geboorteland altijd heeft gemist, voelde het volgens Koops uiteindelijk niet meer als zijn thuis. “Toen hij in 1992 na tientallen jaren terugkwam in zijn geboortestad Durban en hem werd gevraagd wat hij wilde doen, zei hij in het Twents: ‘Ik wil naar hoes.’ Daarmee is hij voor mij de personificatie van het thuisgevoel. Thuis is niet de plek waar je geboren bent, maar waar je het gelukkigst bent.”

Multitalent en boegbeeld

Ook buiten het voetbalveld bleek Dhlomo een multitalent. Voordat hij naar Nederland kwam, was hij bokskampioen van ‘zwart’ Zuid-Afrika. Koops: “Hij had daar contacten in hooggeplaatste kringen. Hij belde met Desmond Tutu. En Nelson Mandela was zijn jeugdvriend.” Daarnaast was Dhlomo leraar, jazz- en blueszanger en later in Nederland ook cultureel werker en gemeenteraadslid voor de PvdA.

Traditie

“Dhlomo heeft zijn populariteit altijd gebruikt om zijn stem te laten horen en zich te verzetten tegen de onderdrukking”, vervolgt Koops. “Als bokser had hij in eigen land geregeld te maken met racisme. Zo mocht hij niet boksen tegen witte tegenstanders. Pas toen hij in Nederland was, stond hij voor het eerst tegenover een witte tegenstander. Na een glorieuze overwinning en een staande ovatie voor zijn boksdebuut in Nederland, stapte er een accordeonist de boksring in en zong Dhlomo in een zwart-witte bokscape, de kleuren van Heracles, het lied ‘I can’t give you anything but love, baby’ om het publiek te bedanken. De Telegraaf noemde hem ook ‘De Zwarte Ringtroubadour’. Uiteindelijk werd het een traditie dat hij na elke bokspartij zong voor het publiek.”

Ook in Nederland zette Dhlomo zich in voor minderheden en gelijke kansen. “Dit maakte hem niet alleen een te gek personage voor een voorstelling, maar ook een boegbeeld van initiatiefnemer Stichting GelijkSpel.”

Landelijk en regionaal talent

Volgens Koops belooft het een groot beeldend muziekspektakel te worden. “Dans, spoken word hiphop, humor, een grote liveband; alles wat te gek is aan theater zit in deze voorstelling. Bovendien hebben we een geweldige cast aan ons weten te binden, die bestaat uit landelijk aanstormend en bekend talent en meer dan honderd amateurspelers uit Oost-Nederland.”

Ook naar DHLOMO?

De voorstelling is ontwikkeld in opdracht van Stichting GelijkSpel, die zich met sport en cultuur inzet voor een inclusiever Nederland. DHLOMO is van 21 tot en met 30 juni te zien in het Heracles Stadion in Almelo.