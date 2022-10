Een nieuw bed kopen: waar moet je op letten?

Slaapidee MartiniuslaanEen goede nachtrust is enorm belangrijk. Het heeft immers impact op je humeur, concentratievermogen, productiviteit, creativiteit en op den duur ook je gezondheid. Dit maakt een goed bed onmisbaar in huis. Maar welk bed is dan geschikt voor jou? Marcel Vlieger, expert op het gebied van een goede nachtrust, legt het uit.

Goede ondersteuning

Gelijk als een blok in slaap vallen en de volgende ochtend fit wakker worden. Dat is wat mensen willen, maar in de praktijk is dit vaak anders. Veel mensen hebben een matras waarop ze eigenlijk niet echt goed liggen. Dit terwijl een goede nachtrust juist begint bij een goede ondersteuning. Bij Slaapidee weten ze hier alles van.

Bed naar keuze

“Mensen komen meestal bij ons binnen met de mededeling: ‘Ik zoek een bed’”, begint Marcel. “Dan vraag ik meteen: ‘Wat voor een bed zoek je?’ Want wil iemand een boxspring of een ledikant? En wat voor een matras past bij iemands lichaam? Ik leg vaak eerst het verschil uit tussen de twee bedtypen.”

“Een boxspring is een box met vering erin. In combinatie met gestoffeerd matras en topper heb je dan een compleet slaapsysteem. De klant kiest een luxe hoofdbord in dezelfde kleur als het bed en dan het liefst een die past bij het dekbedvertrek, de vloer, of de gordijnen.”

“Dan heb je nog het ledikant. Die hebben we in heel veel verschillende kleur en materiaalsoorten. Bijvoorbeeld in hout, kunststof, of metaal. Daar kiest iemand een spiraal-, latten-, of een schotelbodem bij en vervolgens een matras, met of zonder topper.”

Voor ieder wat wils

“We verkopen bedden van Auping, Tempur en van ons eigen merk Preston. We hebben een ruim aanbod, dus voor iedereen is er wel wat te vinden. Daarbij kun je het zo luxe maken als je zelf wil. Het is vervolgens mijn taak om mensen te adviseren naar een juist matras.”

Proefliggen in de winkel

“Ik vraag wat iemand gedurende de nacht ervaart en vooral: wat voelt men gedurende de dag erna? Met die informatie ga ik aan de slag en laat ik mensen proef liggen in de winkel. Een matras moet het lichaam volgen.”

“Zodra iemand ligt kijk ik naar de houding. Brengt het matras iemands lichaam in een rechte lijn? Wanneer dat het geval is, probeer ik verschillende diktes hoofdkussens om te zien hoe en of de houding verandert.”

De juiste combinatie

“Als met het juiste matras en kussen de juiste, ergonomische houding is gevonden, komt de cruciale vraag: ligt het lekker? Is er druk op de rug of de heupen? Om druk weg te nemen probeer ik een hardere of zachtere topper en zo worden er verschillende combinaties geprobeerd totdat die verlossende ‘zucht’ klinkt.”

Omruilgarantie

“Proefliggen blijft een momentopname. Wanneer je na een dag hard werken hierheen komt ligt alles lekker”, legt Marcel uit. “Je kunt het beste in de ochtend komen testen wanneer je fit bent, maar dan nog weet je het niet zeker. Daarom bestaat de omruilgarantie. Het varieert per fabrikant hoe lang je mag proefslapen, maar de eerste ruiling is bij ons gratis.”

Persoonlijke wens staat centraal

“De persoonlijke wens van de klant staat bij ons voorop”, zegt Marcel. “Wij zijn een speciaalzaak waarin we mensen adviseren. Al lopen ze hier alleen met een ledikantombouw, een lattenbodem of met helemaal niks naar buiten, zodra ze weten welk bed voor hen het beste is en welke het fijnste ligt, dan is mijn missie al geslaagd.”

