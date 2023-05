Eropuit in de vakantie of op een vrije dag? Ontdek de veelzijdige Veluwe

VisitVeluweDe Veluwe is een van de meest geliefde toeristische bestemmingen van Nederland en dat is niet voor niets. Met een mix van natuur, cultuur en recreatieve activiteiten heeft de regio alle ingrediënten in huis voor een veelzijdig dagje uit. Of je nu met het hele gezin op pad wilt of even met z’n tweeën erop uit, op de Veluwe kun je letterlijk alle kanten op.

Wat gaan we doen vandaag? Het is een vraag die veel ouders met kinderen bezighoudt op een vrije dag of in de vakantie. In dat geval biedt Kinderparadijs Malkenschoten in Apeldoorn uitkomst. Kinderen kunnen hier de hele dag spelen, klimmen, ontdekken, hutten bouwen en kennismaken met de dieren van de kinderboerderij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © VisitVeluwe

Glazen balkons

Stap vijfhonderd jaar terug in de tijd met een bezoek aan de Eusebiuskerk in Arnhem. Via een spannende route door de kerkzaal en de grafkelders van de kerk leer je spelenderwijs meer over de geschiedenis van de stad. De echte durfallen kunnen met een panoramalift in de kerktoren helemaal omhoog, waar je vanaf twee volledig glazen balkons kunt uitkijken over de Gelderse hoofdstad.

Actie versus rust

Voor een actief en uitdagend uitje ga je naar Klimbos Ermelo. Met negen uitdagende parcoursen, waaronder het zwaarste parcours van Nederland, kun je urenlang in bomen klimmen en genieten van de natuur. Voor wat meer rust ga je naar kasteel Cannenburch in Vaassen, waar je zowel het kasteel als het park kunt ontdekken met een (kinder)audiotour. Dwaal door rijk ingerichte vertrekken, ontdek eeuwenoude schatten en laat je verrassen door schilderijen die tot leven komen.

Papierkunst

Volledig scherm © VisitVeluwe Nog meer cultuur vind je bij CODA Museum in Apeldoorn, dat van 11 juni tot en met 12 november volledig in het teken staat van CODA Paper Art. Deze tentoonstelling laat papierkunst in de volle breedte zien; van kleine kunstwerken en objecten tot levensgrote installaties die in het lichte gebouw goed tot hun recht komen. Eind juli begint Muziekzomer Gelderland, het twee weken durende festival waar young professionals en conservatoriumstudenten hun talent laten horen op de meest bijzondere locaties.

Waterpret

Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen op de uitgestrekte heidevelden. Breng op de Ermelosche Heide een bezoek aan het Romeinse Marskamp of maak een fietstocht door het Speulderbos. Waterpret beleef je bij een van de vele recreatiegebieden op de Veluwe, zoals Strand Horst in Ermelo, Strand Nulde in Putten of het door naaldbomen omgeven Heerderstrand.



De Veluwe heeft een uitgebreid routenetwerk. Je kunt een bestaande route kiezen of zelf een route samenstellen met de fiets- en wandelrouteplanner. Ook zijn er talrijke mountainbikeroutes en ruiterpaden.

Volledig scherm © VisitVeluwe

Laat je inspireren

Benieuwd wat er nog meer te doen is op de Veluwe? Meer uitjes en evenementen vind je hier.