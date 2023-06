Het complete aanbod van acht woningcorporaties op een website

Uit onderzoeken, woningmarktanalyses en ervaringen bij soortgelijke samenwerkingen in Nederland blijkt dat de meeste woningzoekenden verhuizen binnen de plaats waar ze al wonen. Logisch, want veel mensen wonen graag in een gebied waar hun werk en sociale netwerk is. Maar soms willen mensen een ruimere keuze en die biedt de Woningzoeker. Ook krijgen de corporaties met deze samenwerking meer gegevens over de vraag naar woningen en alle verhuisbewegingen in de regio. Met die gegevens kunnen de corporaties bij hun gemeenten en de provincie goed onderbouwd aangeven wat voor soort woningen nodig zijn.



Inschrijven bij de Woningzoeker? Ga naar de website.