‘Ik ga die twintig jaar wel halen!’ Sumi is nog steeds enthousiast over haar werk

Trajectum“Als je me vroeger had gezegd dat ik twintig jaar lang voor dezelfde werkgever zou werken, had ik je keihard uitgelachen. Toch is het bijna zover: ik ga die twintig jaar wel halen”, vertelt Sumi, agogisch werkbegeleider bij Trajectum. “Mijn leidinggevenden geven me altijd de kans om te doen waar ik interesse in heb en te ontdekken waar mijn ambitie ligt.”

Trajectum is een zorgaanbieder van hoog specialistische zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag. Sumi werkt bij de arbeidstherapie op de montageafdeling. “Arbeidstherapie is een onderdeel van de behandeling”, legt Sumi uit. “De cliënten hebben al wat vrijheden opgebouwd, maar zitten nog wel op de besloten afdeling op het terrein van Boschoord. Ze werken voor verschillende opdrachtgevers en zetten bijvoorbeeld spellen of klusproducten in elkaar. Zo hebben ze een zinvolle daginvulling. Ik zorg dat de cliënten werk hebben en werk zelf ook mee, zodat ik kan zien hoe de cliënten zich in de groep gedragen en hoe ze het werk uitvoeren.”

Ambitie voor leidinggeven

Sinds ze bij Trajectum aan de slag ging, heeft Sumi altijd binnen de arbeidstherapie gewerkt. Wel wisselde ze een paar keer van afdeling en combineerde ze de werkzaamheden met andere functies. “Ik heb een tijdje bij de vrijetijdsbesteding gewerkt, maar ook op de woon- en crisisafdelingen. En ik kreeg de kans om een nieuwe arbeidsafdeling op te zetten. Daarbij hielp ik een nieuw team om alles op de rit te krijgen. Dat vond ik zo leuk om te doen, dat ik ambitie kreeg voor leidinggeven.”

Meelopen met de manager

Vanwege die ambitie en de ervaring die ze had opgedaan, besloot Sumi de opleiding Management in de Zorg te volgen. “Eén dag per week ga ik naar school, drie dagen sta ik op de arbeidsafdeling en één dag loop ik mee met een teammanager. Bij de opleiding die ik volg hoort eigenlijk geen stage, maar ik wilde graag extra ervaring opdoen. Gelukkig kreeg ik van Trajectum de kans om met een manager mee te lopen. Dat is ook een soort stage en daar ben ik de organisatie enorm dankbaar voor.”

Missie

Als Sumi over een tijdje zelf teammanager wordt, heeft ze een missie. “Als manager wil ik iedereen in zijn kracht zetten; dat betekent dat iedereen doet waar hij goed in is. Ik wil uitgaan van de mogelijkheden en expertise van ieder teamlid, om die vervolgens in te zetten voor een betere samenwerking en begeleiding. En ik wil echt naar de werknemers luisteren. Dat vind ik heel belangrijk.”

