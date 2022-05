In gesprek over leven, verdriet en afscheid

“Er zijn drie 24-uurskamers die ruim zijn van opzet. Iedere kamer heeft een zithoek naast het opbaargedeelte. De familie kan hier rustig met elkaar een kopje koffie drinken. Het geeft hen de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan over het leven, het verdriet of het afscheid. En heeft men behoefte uit deze kamer te gaan of is er iets meer ruimte nodig, dan is het mogelijk elkaar te ontmoeten in de pantry”, vertelt uitvaartverzorger Wouter Mondeel.