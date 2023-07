Laat je in de watten leggen in sprookjesachtige kastelen op de Veluwe

Gelderse strekenZoek je een unieke locatie om te overnachten? Pak je koffers en boek een kamer of suite in een kasteel op de Veluwe. Laat je in de watten leggen op een historische plek. Geniet van luxe, culinaire verrassingen, ongekende gastvrijheid en word wakker in een sprookje.

Whisky proeven in Kasteel Engelenburg

Als je over de oprijlaan naar Kasteel Engelenburg in Brummen rijdt, waan je jezelf in een andere wereld. Je kunt overnachten in een van de kamers of suites, maar er is nog veel meer dat deze locatie uniek maakt.

Liefhebbers van Schotse Single Malt zitten hier goed. Met maar liefst driehonderd soorten om te proeven, heeft het whiskykabinet van dit kasteel de grootste collectie van Nederland. Loop je niet warm voor een goed glas whisky? Dan trekt de negenholes golfbaan je vast over de streep. Sla een balletje op een vierhonderd jaar oude ijskelder in een historisch park met eeuwenoude bomen. Hoe bijzonder is dat?

Lunchen in de gewelvenkelder van Kasteel de Essenburgh

Kasteel de Essenburgh is een imposant zeventiende-eeuws kasteel in Hierden, vlakbij Harderwijk. Omringd door een prachtige tuin en een bosrijk gebied is dit kasteel een ideale locatie voor een ontspannen verblijf.

De kasteelkamers kijken uit over de Engelse landschapstuin met vijver. Het restaurant en de bar zijn gevestigd in de oude gewelvenkelder van het kasteel en hier kan je genieten van een lunch en diner. Breekt het zonnetje door? Geniet op het terras van de rust terwijl je uitkijkt over het groene landgoed.

Culinaire hoogstandjes in Kasteel De Vanenburg

Of je nou op zoek bent naar een romantisch uitje, de liefde wilt vieren met vrienden en familie of wilt vergaderen in stijl, Kasteel De Vanenburg is voor allerlei gelegenheden ideaal. De historische locatie ligt in de groene omgeving van Putten. Blijf prinsheerlijk overnachten in een van de luxe hotelkamers of -suites en laat je in het restaurant verrassen door de culinaire creaties van de keukenbrigade. Een aanrader, want het restaurant behoort tot de vijfhonderd lekkerste restaurants van Nederland.

Na de lunch of het diner maak je een wandeling door de bomentuin, neem je een kijkje bij de bijenstal of speel je een potje jeu de boules. De gastvrijheid van het personeel draagt eraan bij dat je tijdens het verblijf in Kasteel De Vanenburg mooie herinneringen maakt.

