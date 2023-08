Ludieke actie voor de Citroën C3 You!

CitroënStoer, stijlvol en scherp geprijsd: de Citroën C3 You! is een comfortabele 5-deurs voor de prijs van een kleine stadsauto. De typering ‘veel auto voor weinig geld’ gaat dus zeker op voor de Citroën C3 You!. De karaktervolle, compacte C3, waarvan er inmiddels miljoenen zijn verkocht, is al jarenlang een betrouwbaar succesnummer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Door de hoge mate van comfort, in combinatie met het eigentijdse design en voortreffelijke rijeigenschappen, groeide de C3 uit tot een veelgeroemde publiekslieveling. Onder meer de zakelijke en private leaserijder (nu tijdelijk vanaf 329 euro per maand) en de particuliere trouwe Citroën-rijders bejubelen het model om het gebruiksgemak en het comfort.

Compact en compleet

De karakteristieke You! is nu – in zeer beperkte oplage van 150 stuks – verkrijgbaar voor slechts 17.990 euro. Daarmee krijg je een zeer complete, rijk uitgeruste auto voor de prijs van een kleine stadsauto. Hier vind je meer informatie over de actie.

Maar de You! is veel meer: met z’n hightech, compacte uitstraling en puike rijprestaties oogt en voelt de You! als een robuuste, dynamische auto voor in de stad én ver daarbuiten.

Boodschappen en koffers

Met zijn 83 pk krachtige 1.2 PureTech-benzinemotor is de handgeschakelde You! een zuinige auto. Ook in andere opzichten is de opvallende verschijning van veel markten thuis. Ondanks z’n bescheiden lengte (net geen vier meter) en compacte voorkomen met speelse, ronde vormen heeft de You! een bagageruimte van 300 liter, ruim voldoende voor veel boodschappen of grote koffers voor vakantietrips.

En over reizen gesproken: deze Citroën heeft talloze rijhulpjes om ritten nog veiliger en comfortabeler te maken. Zo heeft de You! cruisecontrol met snelheidsbegrenzer, verkeersbordherkenning en lane departure warning (rijstrookbewaking). Verder is de auto uitgerust met onder meer airco, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare zijruiten voor, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels en stoelverwarming voor de voorstoelen.

Lucratieve actie

Zo snel mogelijk in een nieuwe You! rijden? Maak dan nu gebruik van het onweerstaanbare aanbod van het actiemodel van de Citroën C3 You! voor slechts 17.990 euro of vanaf 329 euro per maand met Citroën Private Lease. Dit lucratieve aanbod is geldig voor een beperkte oplage van 150 stuks.



Dus waar wacht je nog op? Ga direct naar de aanbieding.