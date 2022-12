Maak je klaar voor de ultieme WinterDroom: het leukste decemberuitje voor de hele familie

Wandeling vol lichtjes

“WinterDroom is echt een traditie in ons park, we doen het al tientallen jaren”, zegt Thomas Maarssen, mede-eigenaar van de Orchideeën Hoeve. “Wij vieren de winter en Kerst vanaf 1 december, met een prachtig verlichte winterwandeling door ons junglepark.” Licht is hét thema in WinterDroom en geeft een prachtige sfeer in donkere dagen. “Tijdens de wandeling loop je van de ene in de andere beleving, want in iedere ruimte schuilt een nieuwe wereld.”

Romantische Kaarsjesavonden

“Op onze traditionele Kaarsjesavonden branden we echte kaarsen”, zegt Thomas. “In drie tuinen steken we er wel tweeduizend aan. Dat is veel werk, maar het geeft een geweldige sfeer.” Vanuit de Vogeltuin vind je in de looproute de gezellige Kerstmarkt: veertig kraampjes met eten, drinken, houtsnijwerk, curiosa en andere ambachtelijke artikelen. Op het Horecaplein kun je genieten van een kopje koffie of warme chocomelk. “Tijdens de Kaarsjesavonden treden daar twee koren op die prachtige kerstliedjes zingen. Ook is er een zingende kerstboom en zingt Ben de Banjoman gezellige liedjes vanaf zijn ezel.”

Nieuwe elementen

“We willen het publiek elk jaar weer verrassen door letterlijk onze bijzondere planten uit de tropische natuur in de schijnwerpers zetten”, zegt Thomas. “Elk jaar voegen we er nieuwe elementen aan toe. Dit keer kom je vanuit de entree meteen in een tropisch dorp, met gezellige huisjes en prachtige planten. Daar kun je ook iets eten en drinken in het gloednieuwe restaurant. Ook ‘s avonds krijgt de hoeve met alle gekleurde lampen een mooie sfeer.”

Veel te ontdekken

Het nieuwe restaurant is voor Thomas een grote wens die in vervulling ging. “We hadden zo lang niets aan ons restaurant gedaan dat ie bijna weer in de mode kwam. We wilden het graag thematisch maken en dus is het een tropische tuin geworden.” In het restaurant zit je tussen de planten en het bamboe, onder prieeltjes met rieten daken. Het meubilair is van bamboe en riet, met leuke rieten lampjes en een prachtige Indonesische tempel waar je met de familie om een grote, ronde tafel kunt zitten. De Orchideeën Hoeve is tijdens corona flink uitgebreid en dat is goed te zien. “We zijn niet alleen een orchideeëntuin: er zijn ook weer meer dieren bij gekomen. Zoals een toekan, kroonduiven en twee leguanen.”

