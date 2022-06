Marcel geeft handige tips over bedtextiel: ‘Deze stof is ideaal voor mensen die een hekel hebben aan strijken’

Slaapidee Nunspeet en ApeldoornDat je een nieuw dekbedovertrek voor gebruik moet wassen, wist je waarschijnlijk al. Maar weet je ook waarom? Het heeft niet alleen met de hygiëne te maken. Marcel Vlieger van Slaapidee Apeldoorn legt uit wat de andere reden is en hij geeft nog meer handige tips over bedtextiel.

Bij Slaapidee Nunspeet en Apeldoorn vind je alles op het gebied van slaapcomfort, zoals boxsprings, kussens en dekbedden. Ook het assortiment bedtextiel is erg uitgebreid. Zo zijn hier onder andere de prachtige dekbedden uit de Beddinghouse x Van Gogh Museum-collectie verkrijgbaar.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Bij Slaapidee Apeldoorn vind je alles op het gebied van slaapcomfort. © Slaapidee Apeldoorn

Het juiste beddengoed voor een betere nachtrust

Hoe lekker je slaapt heeft niet alleen te maken met het type matras. Ook het bedtextiel heeft hier invloed op. “Alle dekbedovertrekken die we bij Slaapidee verkopen zijn gemaakt van honderd procent katoen”, zegt Marcel. “Katoen ventileert, is lekker koel en neemt het zweet goed op.”

Daarnaast vind je hier diverse katoenen dekbedden. “Het verschil zit hem in de manier van weven. Katoen, percal en flanel worden geweven met een platbinding. De eerste twee voelen koel aan en flanel zorgt voor meer warmte. Wanneer we het over katoen-satijn hebben, dan is het een satijnbinding. Hierbij zijn het aantal draden –de threadcount –per inch hoger. Dit geeft meer glans, zachtheid en soepelheid aan je dekbedovertrek.”

Wassen op zestig graden

Wanneer je een nieuw dekbedovertrek uit de verpakking haalt, stop je hem doorgaans eerst in de wasmachine. Zo ruikt het weer lekker fris als je je bed opmaakt. Marcel raadt zijn klanten aan om het dekbedovertrek de eerste wasbeurt op zestig graden te wassen in plaats van dertig of veertig graden. “Vooral bij bedtextiel met een print is dit belangrijk”, legt Marcel uit. “De prints hebben zich nog niet helemaal gehecht aan het katoen, waardoor ze bij een lagere temperatuur gaan vloeien. Hierdoor wordt de print valer. Met een hogere temperatuur voorkom je dit. Door je overtrek vanaf het begin goed te wassen, heb je langer plezier van je overtrek.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Een dekbedovertrek uit de Beddinghouse x Van Gogh Museum-collectie. © Slaapidee Apeldoorn

En hoe zit het dan met de overige wasbeurten? Mag je het textiel dan wel minder heet wassen? “Voor degenen met een huisstofmijt allergie is het verstandig om regelmatig heet te wassen. Huisstofmijt verdwijnt namelijk alleen bij een wasbeurt van minstens zestig graden.”

Voor iedereen die een hekel heeft aan strijken

Nog een handige tip van Marcel wanneer strijken niet jouw meest favoriete bezigheid is: ga voor een dekbedovertrek van katoen-satijn. Het is een kwestie van wassen op een laag toeren aantal, netjes ophangen om het te laten drogen en klaar is Kees. “Door de samenstelling van het materiaal wordt de stof automatisch glad getrokken als je het aan de waslijn hangt.” Kijk, dat zijn nog eens fijne lifehacks!

Ja, ik wil ook een prachtig opgemaakt bed!

Ben jij nieuwsgierig geworden naar het volledige assortiment van Slaapidee Apeldoorn? Neem alvast een kijkje op de website of breng een bezoek aan de winkel. Op deze manier kan jij de prachtige designs in het echt bekijken en de verschillende katoensoorten voelen. Uiteraard voorzien Marcel en zijn collega’s je graag van passend advies, zodat jij in het vervolg prins heerlijk kunt slapen.