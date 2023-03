Negen steden negen maanden lang in het teken van het Hanze-gedachtengoed

Op het programma vind je honderden Hanze-activiteiten op het gebied van kunst, muziek, cultuur, educatie, erfgoed, sport en economie. In elke stad speelt er van alles. Zo kun je op 13 en 14 mei in alle negen Hanzesteden het speciale ‘Hanze Escape Event’ spelen: een manier om samen met vrienden of familie een stad te ontdekken. Op 14 oktober barsten tijdens ‘24-uur Hanze’ de Hanzesteden uit hun voegen met lezingen, muziek, tentoonstellingen, workshops en rondleidingen. Ook zijn de meeste musea die avond speciaal open voor publiek.



Tijdens de laatste negen dagen van het jaar kun je meedoen aan ‘Kleur de Hanze’ waarbij elke Hanzestad één of meerdere gebouwen omzet in een kleurplaat die je kunt inkleuren en uploaden. Vervolgens wordt jouw kleurplaat op het pand geprojecteerd. Weten wat er nog meer te doen is? Kijk voor het programma en meer informatie op de website.