Nieuw: woonoutlet van Wagenmans wonen en slapen in Lemelerveld

Wagenmans WonenJe komt binnen na een lange dag werken, laat de deur achter je dichtvallen en hangt je jas aan de kapstok. Op zo’n moment wil je thuiskomen. In een fijne woning die is ingericht met mooie meubels. Hiervoor ga je naar Wagenmans wonen en slapen in Lemelerveld. Wist je al dat deze interieurspecialist nu een gloednieuwe woonoutlet heeft? Hier vind je trendy meubels van een mooie kwaliteit voor een scherp prijsje.

Wagenmans wonen en slapen is al ruim 85 jaar gevestigd in Lemelerveld. In het familiebedrijf staat inmiddels de derde generatie aan het roer. Je kunt in de woonwinkel terecht voor interieuradvies, vloeren, raambekleding en kwaliteitsmeubelen van bekende merken voor in de woonkamer en slaapkamer.

Kwaliteitsmeubels voor een scherp prijsje

De vaste klanten van Wagenmans wonen en slapen weten het al: de laatste vijftien jaar organiseerde Wagenmans eens per jaar een magazijnverkoop. Een echt feest voor interieurliefhebbers die van kwaliteit houden maar niet de hoofdprijs willen betalen. Tijdens deze uitverkoop kun je namelijk echte kwaliteitsmeubels op de kop tikken voor een scherpe prijs. Dit is al jaren zo’n succes dat Wagenmans heeft besloten om een woonoutlet te openen op het industrieterrein. Geen tijdelijk concept, maar een nieuwe winkel waar je het hele jaar rond elke vrijdag, zaterdag en een aantal koopzondagen per jaar binnen kan lopen.

Showroommodellen

In de woonoutlet van Wagenmans op het industrieterrein vind je showroommodellen uit de winkel van Wagenmans wonen en slapen aan de Weerdhuisweg. Topmeubelen, maar met flinke korting omdat ze uit collectie zijn of een lichte beschadiging hebben. Daarnaast gaat Wagenmans aantrekkelijk geprijsde meubels inkopen en direct uit voorraad verkopen. Zo is een trendy interieur voor iedereen bereikbaar.

Trendy en betaalbaar

Volledig scherm Hiermee wordt de woonoutlet een perfecte plek om meubelen te kopen als je jouw eerste huis gaat inrichten of als je het leuk vindt om af en toe je interieur te veranderen en nieuwe meubels te kopen, maar liever niet te dure meubels aanschaft. Kortom, eigenlijk voor iedereen die van leuke, betaalbare meubels houdt. Bovendien zijn de meest meubelen uit de outlet op voorraad. Grote kans dat je vanavond al op de bank kunt zitten die je vanmiddag uitkiest.

Openingstijden

De woonoutlet aan de Constructieweg 6b in Lemelerveld wordt feestelijk geopend op vrijdag 24 juni en daarna is de winkel elke vrijdag en zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Ga voor meer informatie naar de website.