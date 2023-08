Ontdek je mogelijkheden op de gratis Onderwijsbeurs in Zwolle

Nynke Venema (17) bezocht de beurs twee keer en is erg enthousiast. “Het leek me leuk om iets te doen met muziek, kinderen, mensen helpen, internationaal en taal. Dat er ontzettend veel studies zijn die deze elementen in zich hebben, maakte het maken van de juiste studiekeuze voor mij heel moeilijk.”



In 2021 bezocht Nynke de beurs met haar vader. Afgelopen jaar ging ze nog een keer met een vriendin. “Een bezoekje is erg geschikt om meer te leren over de verschillende universiteiten en hogescholen. Daarnaast vond ik de voorlichtingen over de verschillende sectoren erg interessant, omdat ik hier meer te weten ben gekomen over de mogelijkheden binnen de sectoren.”