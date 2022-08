Op zoek naar een uitdagende baan in de techniek?

‘Bronkhorst is een familiebedrijf waar zo’n vijfhonderd mensen werken’, zegt Jorieke. ‘Ons sterke punt is dat onze medewerkers echt onderdeel zijn van de familie.’ Het bedrijf is continu in beweging en geeft haar werknemers tijdens hun hele carrière de kans zich te ontwikkelen. ‘Door groei van de organisatie ontstaan er altijd weer nieuwe mogelijkheden en ook door interne opleidingen kun je je verder specialiseren. Die mogelijkheid bieden we iedereen, in elke functie. Wat ook bijzonder is: onze hoogwaardige oplossingen worden toegepast in duurzame technologie, zoals bioreactoren, waterstof en de productie van zonnepanelen. Zo werken we bij Bronkhorst gezamenlijk aan een betere wereld, wat het plezier in het werk vergroot.’