Open dag in vernieuwd uitvaartcentrum

MonutaMonuta Apeldoorn–Osseveld organiseert op 8 oktober van 10.30 tot 15.00 uur een open dag in het vernieuwde uitvaartcentrum. Geïnteresseerden zijn van harte welkom aan de Veenhuizerweg 143 in Apeldoorn.

Verbouwing

Uitvaartcentrum Monuta Apeldoorn Osseveld onderging een metamorfose. Na bijna drie maanden gesloten te zijn geweest, laat het grootste uitvaartcentrum van Apeldoorn nu vol trots zien wat de verbouwing het industriële pand heeft gebracht. “Er zijn muren uitgebroken en nieuwe ruimtes gecreëerd”, vertelt uitvaartverzorger Wouter Mondeel. “Van buiten heeft ons pand nog steeds de moderne uitstraling, van binnen heerst een warme en fijne sfeer.” Het team van zeven uitvaartverzorgers is blij met de mogelijkheden die zenuhebben. “De aula beschiktover moderne faciliteiten voor mooie fotopresentaties, het maken van opnames en hetlivestreamenvan de dienst. Ons pand voldoet hierdoor helemaal aan de tijd van nu.”

Vernieuwd uitvaartcentrum

“De sfeer in het pand is huiselijk en hotel chic. Grijze en zwarte kleuren zijn aangekleed met hout en groene planten. Dit geeft meteen een gevoel van rust. Naast de sfeervolle aankleding en uitstraling zijn er ruimtes bijgekomen. Zo bevindt zich bij binnenkomst in de hal een kinderhoekje voor de allerkleinsten en is de verzorgingsruimte uitgebreid om met een groter gezelschap nog beter de laatste verzorging te kunnen bieden.”

In totaal beschikt het vernieuwde uitvaartcentrum over vier 24-uurskamers én een wisselkamer waar opbaring kan plaatsvinden. “Iedere 24-uurskamer heeft een eigen ingang van buitenaf”, geeft Wouter Mondeel aan. ” Vanuit de kamers is er een doorgang naar de pantry waar de familie zich kan terugtrekken om samen iets te drinken. Nieuw is de familiekamer, waar de familie in kan plaatsnemen voordat de afscheidsdienst begint. Ook is er een brasserie met een bar, waar we condoleances houden en men kan samenkomen na de uitvaartdienst.”

Open over afscheid

“We merken dat er veel vragen zijn over onze dienstverlening. Ook zijn mensen vaak nieuwsgierig naar ons uitvaartcentrum. Wat is er mogelijk? En hoe gaat het precies als een dierbare komt te overlijden?”, vertelt Wouter Mondeel.“Met deze open dag geven we belangstellenden een kijkje achter de schermen en vertellen we meer over de mogelijkheden rondom een afscheid.”

Programma 8 oktober

Op 8 oktober ben je tussen 10.30 en 15.00 uur van harte welkom in ons uitvaartcentrum aan de Veenhuizerweg 143 in Apeldoorn. Tijdens de open dag is het mogelijk om vrijblijvend jouw uitvaartwensen te bespreken en, samen met de uitvaartverzorger, vast te leggen op papier. Daarnaast biedt Monuta je de gelegenheid jouw Monuta uitvaartverzekering te laten checken op waarde en/of inhoud. Neem daarom je Monuta polis(sen)mee! Voor deze dag geldt een vrije inloop.

Meer informatie

Je kunt alles lezen over de open dag en het programma op de website van Monuta.