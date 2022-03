Ouderen moeten wennen aan digitaal bankieren: ABN AMRO helpt

Het netwerk rondom ouderen is van cruciaal belang, maar daarnaast onderneemt ABN AMRO zelf ook veel ter ondersteuning van haar klanten. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan komen zet de bank zich in voor digitale inclusie en wordt het team van Financiële zorgcoaches steeds verder uitgebreid. Deze coaches worden aangestuurd door Gudy van der Wal, directeur Financiële zorgcoaches: “Als bank willen we dat al onze klanten profiteren van de mogelijkheden en voordelen van deze digitale tijd. We helpen ouderen en kwetsbaren laagdrempelig de overstap naar digitaal bankieren te maken, als het nodig is met kleine stapjes. Onze coaches begeleiden ze telefonisch, via Beeldbankieren of bij hen thuis. Het is dus in elk opzicht maatwerk.”