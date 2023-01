Persoonlijk voortgezet onderwijs: kleine klassen en veel onderwijstijd

Persoonlijk VO DeventerIn de Heilig Hartkerk in Deventer is sinds 2019 een school voor havo, atheneum en gymnasium gevestigd. Een bijzondere plek voor een reguliere school voor voortgezet onderwijs, maar dan anders.

Persoonlijk voortgezet onderwijs

Pvo Deventer is een van de acht scholen voor persoonlijk voortgezet onderwijs in Nederland. Het meest in het oog springende verschil met een ‘gewone’ school is de omvang van de klassen: in elke klas zitten ongeveer 16 leerlingen. Ook het rooster ziet er anders uit. De lessen duren 85 minuten en de leerlingen zitten vier dagen per week van 9 tot 5 uur op school. De lessen bestaan voor een deel uit conventioneel klassikaal onderwijs, uitleg, oefening, herhalen, en voor een deel uit zelfstandig werken. Leerlingen hoeven daardoor thuis bijna geen huiswerk meer te maken.

Taalreis

Dat was voor Kaat Westra (14) uit 2 vwo precies de reden waarom ze voor het Pvo koos. “Ik ben slecht in thuis dingen doen voor school. Hier doe je alles op school en heb je geen huiswerk, behalve als je voor een toets moet leren.” Aan de lange lessen en dagen was ze snel gewend, al vindt ze het soms jammer dat ze niet met vriendinnen die op een andere school zitten kan afspreken. “Maar ik vind het hier superleuk, er is een gezellige sfeer en eigenlijk nooit ruzie of zo. Dit jaar gaan we op taalreis naar Engeland, echt heel veel zin in!”

Tijd en aandacht

“Dit is de school die ik zelf gekozen zou hebben als die er toen was geweest”, zegt docent Nederlands Alies Teran Gonzalez. “Ik was vroeger op school best bereid om hard te werken, maar thuis had ik nooit zin om iets te doen. Op het Pvo is er tijd om het werk op school te doen met een docent erbij die kan helpen en dingen nog eens uit kan leggen. Dat is niet alleen fijn voor de leerling, maar ook voor mij als docent. Ik krijg veel vrijheid en ruimte om iedere leerling persoonlijke aandacht en ondersteuning te geven.”

Kleinschalig

Pvo Deventer heeft alleen een havo- en een vwo-afdeling, maar leerlingen met een vmbo-t advies kunnen er ook terecht. In de praktijk blijkt dat leerlingen door de extra tijd en aandacht die ze krijgen vaak kunnen opstromen. Ook de kleinschaligheid van het Pvo speelt daarbij een rol. Kinderen voelen zich hier vaak snel thuis, waardoor ze beter presteren. Die kleinschaligheid wordt dan ook zorgvuldig bewaakt; per schooljaar worden maximaal 80 nieuwe leerlingen toegelaten. Denk je dat persoonlijk onderwijs iets voor jou of voor jouw kind is? Kijk op de website voor meer informatie.

