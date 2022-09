Salland Zorgverzekeraar blij met inzet op regionale samenwerking in Integraal Zorgakkoord

Passende zorg is het uitgangspunt

Nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheid

Verder bouwen

Salland pleit al langer voor meer financiële speelruimte om samenwerking in de regio verder vorm te geven. De afspraken in het IZA bieden kansen om bewezen initiatieven en projecten , die nu veelal vanuit eigen middelen en tijdelijke subsidies komen, verder te ontwikkelen. ‘Salland is bereid de handschoen op te pakken en in samenspraak met de regiopartners aan de slag te gaan om de toegankelijkheid van zorg in de regio voor iedereen te borgen.’

Voorsprong

‘Om het plan vlot te trekken zijn alle ingrediënten al aanwezig in de regio waar Salland Zorgverzekering zich beweegt,’ zegt Teunis. ‘De zorgverzekeraar en het zorgkantoor zitten onder één dak en er is al een bestaande samenwerkingsagenda met de vier gemeenten. In de regio hebben we de beschikking over één ziekenhuis, één grote GGZ-instelling, één huisartsencoöperatie en een paar grote VVT-aanbieders (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, red.). Dat geeft ons een voorsprong.’

Salland United

Om de zorgtransformatie uit te voeren is in het IZA afgesproken dat de verzekeraars het initiatief nemen voor de plannen. Een goede samenwerking tussen gemeentelijke instanties en zorgverzekeraars sluit aan bij het huidige beleid van Salland Zorgverzekeraar, legt Teunis uit. ‘Met het akkoord kunnen we voortbouwen op bestaande relaties en infrastructuur. Zo werken we al samen met partijen in de regio onder de vlag van Salland United. Daarbij is de afgelopen tijd ingezet is op commitment, inspireren en verbinden. Met het IZA zien we kansen om opgestarte zorgprojecten nog beter te organiseren.’