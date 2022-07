Salland Zorgverzekeringen en Zorgkantoor zetten in op regionale projecten om zorg te ontlasten

Een ander belangrijk thema is sociale innovatie. ‘Als we ervan uitgaan dat het aantal mensen dat in de zorg werkt hetzelfde blijft, maar er wel meer mensen met een intensieve zorgvraag bij komen zullen we moeten reorganiseren. Niet alleen om mensen te kunnen blijven ondersteunen, maar ook om het werk voor de zorgmedewerkers leuk te houden zodat zij niet overbelast raken.’ Een goed voorbeeld is het project Superbuurvrouw, waarbij niet per se opgeleide zorgmedewerkers mensen thuis ondersteuen. ‘De regio is voor ons geen hype, maar zit in onze DNA. Burenhulp past daar helemaal bij want in de regio Salland is noaberschap erfgoed.’