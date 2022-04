Salland Zorgverzekeringen ondersteunt succesvolle innovaties en verlaagt zo de druk op de zorg

“Om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden willen we de zorg en de ondersteuning hiervan verder ontwikkelen in onze regio”, legt Petra Teunis uit. Als leidende zorgverzekeraar biedt Salland Zorgverzekeringen – een label van Eno Zorgverzekeraar - al centrale zorg in de regio Midden IJssel met één ziekenhuis, één huisartsencoöperatie en een aantal specialistische zorgaanbieders. Om het zorgecosysteem gezonder maken, wordt steeds vaker de samenwerking met andere partijen gezocht. “Het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) is een belangrijke ontwikkeling”, zegt Petra. “Als zorgverzekeraar kunnen we hier een belangrijke rol in spelen.”