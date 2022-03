Wonen in hartje Apeldoorn? Er zijn nog enkele luxe appartementen beschikbaar in Marktzicht Apeldoorn

Over parkeren hoef je je niet druk te maken: alle woningen krijgen een eigen parkeerplaats achter het gebouw. Ook deze parkeerplaats wordt compleet opnieuw ingericht. Er komt veel groen, zodat jij je auto in zomer lekker in de schaduw kunt parkeren. Voor een aantal woningen is er ook een tweede parkeerplaats beschikbaar.



Aan de voorzijde is op de begane grond nog een commerciële ruimte beschikbaar van rond de 120 vierkante meter. Van een brillenzaak of bloemenwinkel tot reisadviseur: er is van alles mogelijk. Alleen bepaalde horeca wordt uitgesloten in verband met de geuroverlast.



De verbouwing van Marktzicht Apeldoorn gaat van start zodra de appartementen verkocht zijn en naar verwachting kunnen de bewoners over een jaar (in 2023) in hun nieuwe woning trekken. Het ontwerp voor Marktzicht Apeldoorn is gemaakt door I’M Architecten en Draisma Bouw is verantwoordelijk voor de bouw.