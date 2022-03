WOZ-Bezwaar in jouw regio: Waarom juist hier interessant? (Cijfers per gemeente)

Previcus VastgoedNog niet eerder worden er zoveel bezwaren tegen de WOZ-waarde verwacht als in 2022. Een combinatie van explosief gestegen vaste lasten en WOZ-waardes, samen met de worsteling van veel gemeenten met een nieuw meetsysteem zorgt ervoor dat WOZ-bezwaar met name dit jaar interessant is voor huizenbezitters in Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland.