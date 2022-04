Zorgeloos rijden in een nieuwe of gebruikte auto

Eigenlijk is leasen een mooi woord voor huren. Je bent geen eigenaar, maar huurt de auto. Je bepaalt zelf hoe lang je de auto leaset. Dit kan variëren tussen de 24, 36, 48 of 60 maanden. Private Lease via Wensink is inclusief afschrijving, rente en andere leasekosten. Ook motorrijtuigenbelasting en premie voor verzekering zijn inbegrepen in het maandbedrag. Evenals kosten van reparatie, onderhoud, pechhulp Europa en vervangend vervoer.